Vlaams Parlement stemt over regeerakkoord zonder begroting

De regering-Jambon wordt vandaag ingezworen, maar vrijdag volgt een debat én een vertrouwensstemming. Maar dat zal zonder begrotingstabel zijn. Dat meldt De Morgen en is bevestigd aan onze redactie.

De situatie is eigenlijk ongezien in Vlaanderen: normaal is er al in juli een Vlaamse regering. Die gaat dan met een regeerakkoord naar het parlement om het vertrouwen te vragen. In september volgt de ‘Septemberverklaring’, de regeringsverklaring van de minister-president, waar steevast cijfers en tabellen bij horen.

Maar dit keer verliep het anders. De regering-Jambon vond pas begin deze week een akkoord. Deze week zal dus alles in één beweging plaatsvinden: de Septemberverklaring (in oktober) én de vertrouwensstemming. Maar de cijfers zijn nog niet helemaal rond, valt te horen in regeringskringen. Vrijdag zal de meerderheid dus het vertrouwen geven aan de nieuwe regering, met een regeerakkoord maar zonder cijfers. Volgende week krijgt het Vlaams Parlement wél een begrotingstabel. Ook dan zal dat geen definitieve begroting zijn, maar ‘een toelichting’.

Toch komt het nieuws bij de oppositie niet goed aan. ‘Dat vind ik onaanvaardbaar’, zegt Björn Rzoska, fractieleider van Groen. ‘Een regeerakkoord zonder financiële raming is niet zinvol. Eigenlijk hadden we vorige week al de cijfers voor 2020 moeten hebben. We hebben ze 120 dagen gedaan?’