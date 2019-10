Op geen enkel moment kwam kandidaat-commissaris Didier Reynders tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement in de problemen. Hij is vastbesloten het respect van de rechtsstaat met alle middelen af te dwingen, inclusief financiële sancties.

Didier Reynders (MR) weet dat de aanval de beste verdediging is. Bij het begin van zijn hoorzitting in het Europees Parlement ging hij direct in op de beschuldigingen van corruptie en witwaspraktijken ...