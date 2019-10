Boris Johnson komt met ‘laatste aanbod’ voor Brexit, maar dat wordt meteen verworpen

De Britse premier Boris Johnson zal woensdag een ‘finaal aanbod’ doen aan de Europese Unie voor het sluiten van een nieuwe Brexit-overeenkomst. Maar nog voor het officieel is voorgesteld, wordt het plan in Ierland én in Brussel al afgeschoten als ‘fundamenteel onwerkbaar’. Een harde Brexit lijkt zo weer een stapje dichterbij.

Volgens Britse media zal Johnson voorstellen om de controversiële ‘backstop’ voor de Ierse grens tijdelijk te laten plaatsruimen voor een dubbele constructie. Daarbij zou het vrij verkeer van personen na de Brexit voorlopig gegarandeerd blijven, maar heel wat goederen wél onderworpen worden aan douanecontroles.

Concreet zou Noord-Ierland onder Johnsons nieuwe plan nog tot 2025 deel blijven uitmaken van de Europese eenheidsmarkt, zo meldt The Daily Telegraph. Samen met de rest van het Verenigd Koninkrijk zou het wel meteen de Europese douane-unie verlaten. In 2025 zou de Noord-Ierse regering dan moeten besluiten welke regelgeving ze voortaan wil volgen.

Johnson zelf zou zijn idee ‘twee grenzen voor vier jaar lang’ noemen. Het ‘geheime’ plan werd woensdag gelekt via verschillende Britse media. Woensdagmiddag haalde de Britse premier het plan al aan tijdens zijn toespraak op de jaarlijkse conferentie van de Conservatieve partij. 'Ik geloof dat dit een constructief en redelijk voorstel is, een voorstel dat een compromis is voor beide zijden van de tafel', zei hij. 'Het Verenigd Koninkrijk stelt zich hiervoor inschikkelijk op, ik hoop dat onze vrienden in Brussel dat begrijpen en op hun beurt ook bereid zijn toegevingen te doen.'

‘Fundamenteel onwerkbaar’

Nog voor dat gebeurd is, hebben Europese diplomaten en onderhandelaars echter al laten weten dat Johnsons nieuwe idee totaal kansloos is. ‘Dit voorstel is fundamenteel onwerkbaar’, zegt een hooggeplaatste EU-ambtenaar tegen Reuters. ‘Dit gaat echt niet werken, en toont vooral aan dat Johnson het pad van de confrontatie heeft gekozen.’ Ook Ierse en Noord-Ierse politici schieten het voorstel af.

Verschillende waarnemers zien in het nieuwe voorstel van Johnson, dat hij omschrijft als ‘door Brussel te nemen of te laten’, vooral een verdere opstap naar een harde Brexit, een vertrek van het Verenig Koninkrijk uit de EU zonder akkoord met Brussel.

‘Als Brussel geen dialoog over dit nieuwe aanbod aangaat, zal deze regering stoppen met onderhandelen totdat we de EU verlaten’, luidde het namelijk eerder al in een verklaring van de Britse regering. Johnson blijft vastberaden de Brexit te voltooien op 31 oktober.