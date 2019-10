Libanese premier gaf 16 miljoen euro aan bikinimodel

De Libanese premier Saad Hariri heeft ruim 16 miljoen dollar gegeven aan een Zuid-Afrikaans bikinimodel. De onthulling komt op een pijnlijk moment.

The New York Times schrijft op basis van Zuid-Afrikaanse rechtbankdocumenten dat Hariri een miljoenengift deed aan een 20-jarig model dat hij in een exclusief resort op de Seychellen had leren kennen. Dat gebeurde in 2013, toen Hariri geen premier was. Naast kopstuk van het soennitische moslimblok is Hariri een rijke zakenman die getrouwd en vader van drie kinderen is.

‘Love you, my Saad :)’, zo schreef het model Candice van der Merwe in een e-mail aan Hariri met haar bankgegevens. Niet lang daarna stond een grote som geld op haar rekening. Op het moment van de gift was Hariri 43 jaar.

Onderzoek

Toen Candice van der Merwe plots 15,3 miljoen dollar had ontvangen van een Libanese bankrekening, gingen bij de Zuid-Afrikaanse belastingwaakhond Sars alarmbellen af. Hoe komt ze plots aan zoveel geld? Bovendien had ze ook een Audi R8 Spyder, twee nieuwe smartphones en een Land Rover Evoque gekregen. Tot dan verdiende ze met haar modellenwerk officieel nooit meer dan 5.400 dollar per jaar.

De vader van Candice van der Merwe is een rijke zakenman die al meerdere keren in de clinch lag met de belastingautoriteiten. Een gift vond de belastingwaakhond niet geloofwaardig. De autoriteiten dachten dat het geld eigenlijk voor de vader, Gary Van der Merwe, bedoeld was. Uiteindelijk onthulde Van der Merwe wie haar Libanese weldoener is: Saad Hariri.

Plantation Club

In de gerechtsdocumenten, die deels online staan, vertelt Candice van der Merwe dat ze sinds 2012 af en toe voor The Plantation Club op de Seychellen werkte. De club is een ‘speeltuin voor de zeer rijken waar ze in totale privacy kunnen relaxen’. Er vinden decadente feestjes plaats. Modellen van over heel de wereld worden ingevlogen, net zoals bekende artiesten en dj’s. De modellen mogen geen foto’s nemen en mogen niet onthullen wie ze ontmoeten op het resort.

In een promotievideo voor een bikinikalender in 2011 vertelt Candice dat ze graag met jetski’s vaart en met helikopters vliegt.

Candice van der Werwe is zelf een proces begonnen tegen de Zuid-Afrikaanse overheid wegens reputatieschade. Ze eist een schadevergoeding van 65 miljoen dollar. De rechtszaken hebben haar carrière beschadigd, zegt ze, en haar relatie met Hariri kapotgemaakt. Daardoor is ze veel geld misgelopen, luidt het.

Economische crisis

De onthulling van The York Times komt op een pijnlijk moment voor Hariri, ook al zou hij geen wetten hebben overtreden. Libanon verkeert momenteel in diepe economische crisis. De premier zei dat de regering een ‘economische noodtoestand’ zou uitroepen en besparingsmaatregelen zal doorvoeren.

‘Welke campagnes tegen mij ook worden gelanceerd, ondanks alles wat ze kunnen zeggen, schrijven of doen, ik blijf werken en ik zal niet stoppen’, zo reageert Hariri. Over zijn affaire met het twintigjarige model zegt hij niets.