Vader van Beyoncé getroffen door borstkanker

Mathew Knowles, de vader en voormalige manager van Beyoncé en Solange, is een van de zeldzame mannen die strijdt tegen borstkanker. Dat heeft hij onthuld naar aanleiding van borstkankermaand.

Borstkanker treft voornamelijk vrouwen, maar jaarlijks wordt de ziekte ook vastgesteld bij ongeveer één op 100.000 mannen. Mathew Knowles is één van hen, zo vertelde de vader van Beyoncé en Solange in een interview met de Amerikaanse talkshow Good morning America, dat woensdagavond wordt uitgezonden.

Naar aanleiding van de internationale borstkankermaand in oktober werd dinsdag een teaser van dat gesprek gedeeld, waarin Knowles gevraagd wordt hoe moeilijk het was om het nieuws te vertellen aan zijn familie. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer de ziekte bij hem werd vastgesteld en of Knowles intussen in remissie is.

Borstkanker is in België de meest voorkomende kanker bij vrouwen (ongeveer één Belgische vrouw op negen zal borstkanker krijgen voor de leeftijd van 75 jaar), maar komt niet voor in de top tien kankersoorten die mannen treft. De Stichting Kankerregister registreerde in 2016 in België 10.735 nieuwe gevallen van borstkanker bij vrouwen, tegenover 111 mannen.

Manager

De 67-jarige Knowles zei destijds zijn job als verkoper van medische apparaten op om de muziekcarrière van zijn oudste dochter te helpen lanceren. Hij was eerst manager van Destiny’s Child, leidde daarna ook hun solocarrières in goede banen en richtte een eigen platenlabel op. In 2011 bedankte Beyoncé haar vader voor bewezen diensten.

Knowles is al enkele jaren gescheiden van de moeder van Beyoncé en Solange, en heeft ook twee jonge kinderen met zijn tweede vrouw.