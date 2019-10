Spontane staking in gevangenis van Turnhout

In de gevangenis van Turnhout is woensdag een spontane staking uitgebroken onder de cipiers. ‘Ze zijn het personeelstekort beu en willen ook hun solidariteit tonen met de collega’s in de gevangenis van Antwerpen’, zegt VSOA-vakbondssecretaris Eddy De Smedt. In Antwerpen wordt sinds vorige donderdag gestaakt.

In de gevangenis van Turnhout was volgens de vakbondsman al enige tijd een alarmbelprocedure van kracht. ‘Met de staking wil het personeel die nog wat kracht bijzetten, want door het tekort aan mankracht kan de veiligheid niet meer gegarandeerd worden’, zegt De Smedt.

Het personeel wil ook de collega’s in Antwerpen steunen, die omwille van de personeelstekorten daar al bijna een week aan het staken zijn. ‘In de gevangenis van Antwerpen is momenteel een personeelsvergadering bezig, waar de resultaten besproken worden van de gesprekken die er gisteren waren met de minister en de lokale directie. Jammer genoeg leverden die niets op en staan we nog altijd met lege handen’, zegt de vakbondsman.

Donderdag is er in de gevangenis van Antwerpen een nieuw gesprek gepland tussen de directie en het personeel.