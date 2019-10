Het Franse modehuis Louis Vuitton had opnieuw de eer en het genoegen om de Parijse modeweek af te sluiten, en deed dat andermaal op het binnenplein van het Louvre. Ontwerper Nicolas Ghesquière liet de modellen defileren met op de achtergrond een gigantisch videoscherm waarop de videoclip van Sophie voor het nummer ‘It’s okay to cry’ werd getoond. Een ouder nummer, maar een bewuste keuze: met de videoclip bevestigde de Schotse zangeres en dj haar transgenderidentiteit. Ghesquière zelf cast wel vaker transgendermodellen, en engageerde Pose-actrice Indya Moore eerder dit jaar voor een campagne. Voor de kleding liet hij zich inspireren door de belle époque en de jaren zeventig, wat zich vertaalde in psychedelische prints, olifantenpijpen en handtassen in de vorm van cassettes.