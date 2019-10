Meesseman en Mestdagh verliezen tweede finalewedstrijd met Washington Mystics en zijn thuisvoordeel én MVP kwijt

Washington Mystics is het thuisvoordeel in de finale van de WNBA kwijt. De ploeg van Emma Meesseman en Kim Mestdagh verloor enerzijds het tweede duel met 87-99 van Connecticut Sun en zag anderzijds na enkele minuten MVP Elena Delle Donne met een rugblessure uitvallen. De tussenstand in deze best-of-five is 1-1. Connecticut speelt nu wel tweemaal in eigen midden en kan het afmaken.

Emma Meesseman tekende voor 23 punten, 8 rebounds en 3 assists. Ze startte op de bank, maar moest na enkele minuten de geblesseerde Elena Delle Donne al vervangen. Voor Washington Mystics was het uitvallen van de MVP van de reguliere competitie een serieuze tegenslag. De club uit de hoofdstad was de ganse wedstrijd op achtervolgen aangewezen: 17-29, 46-56 (rust) en 69-73. Het trio Jonquel Jones (32 punten, 18 rebounds), Courtney Williams (22 punten) en Alyssa Thomas (21 punten, 12 rebounds) stuwden Connecticut Sun in het laatste kwart dan ook naar de winst. “We moesten bekomen na uitvallen van Elena Delle Donne. Het heeft dan ook een tijdje geduurd voor we hersteld waren,” zei coach Mike Thibault van Washington. De Mystics hopen voor de derde wedstrijd Delle Donne opnieuw te recupereren. Kim Mestdagh zat in de selectie, maar kwam niet in actie.