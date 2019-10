Opklaringen en kans op een lokale bui

De laatste regen verlaat het land woensdagochtend langs het zuiden. In de loop van de dag komt er ruimte voor opklaringen, afgewisseld met wolkenvelden waaruit nog een plaatselijk buitje kan vallen.

De maxima schommelen tussen 9 graden in de hoge Ardennen en 14 graden in het centrum van het land. Er zijn windstoten mogelijk tot 50 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond is het droog en meestal lichtbewolkt. In de loop van de nacht kunnen er mogelijk wat meer lage wolkenvelden vanuit de Noordzee het land binnendrijven en is er een kans op lichte neerslag. De minima liggen tussen 3 graden in de hoge Venen en 11 graden aan de kust.

Donderdag is het gedeeltelijk bewolkt met kans op enkele buitjes, voornamelijk in het oosten van het land. Het is een klein beetje te fris voor de tijd van het jaar, met maxima die schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 15 graden in het westen.

Vrijdag trekt er een regenzone oostwaarts over ons land. Later wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima schommelen tussen 10 en 16 graden.

Zaterdag verwacht het KMI een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden met lokaal kans op een buitje. We halen 12 tot 16 graden. En zondag zou er opnieuw een regen- en buienzone oostwaarts over het land trekken, met mogelijk ook lokaal onweer. De maxima zouden dan rond 14 graden liggen.