De kritiek op Red Bull-Honda begint in het Verstappen-kamp toe te nemen. Na vrolijke gezichten voorafgaand aan de zomerpauze zien we nu vooral bezorgdheid en ergernis.

Daar waar Red Bull en Max Verstappen tijdens de eerste seizoenshelft nog twee keer wisten te zegevieren en bij momenten zeer competitief waren lijkt Red Bull tijdens de tweede seizoenshelft achter de feiten en de concurrentie aan te hollen.

Aanvankelijk kon Red Bull zich nog verschuilen achter het feit dat er met Spa-Francorchamps en Monza twee hogesnelheidscircuits op het programma stonden die een erg krachtige motor vereisten. Ook in Singapore en Rusland kwam Red Bull echter niet erg competitief voor de dag.

Ook Jos Verstappen ziet de bui al hangen want in het Verstappen-kamp wordt er immers al aan volgend jaar gedacht:

"We zouden dichterbij moeten zitten maar het is moeilijker dan we denken‘," zei Jos Verstappen in het programma Peptalk op 'Ziggo'.

"De laatste wedstrijden voor de zomerstop ging het eigenlijk enorm goed. Na de zomerstop zijn we een beetje blijven stilstaan, waar de anderen nog wel progressie gemaakt hebben."

Volgens Jos Verstappen is Red Bull in de ontwikkeling van haar wagen bijna letterlijk stil blijven staan, daar waar Ferrari en Mercedes progressie hebben geboekt.

"Max kan er weinig aan doen, we zijn gewoon afhankelijk van het team," aldus Jos Verstappen.

"We blijven een beetje achter met deze auto, en we blijven een beetje achter met deze motor. Aan de combinatie van die twee moet harder gewerkt worden, willen wij volgend jaar om het wereldkampioenschap mee kunnen doen."

