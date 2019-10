Noord-Korea vuurt opnieuw projectielen af richting Japanse Zee

De raketten drongen de exclusieve economische zone van Japan binnen, meldden Zuid-Koreaanse en Japanse persbureaus.

Noord-Korea vuurde vanuit de havenstad Wonsan projectielen naar de Japanse Zee. De Japanse regering liet via het persbureau Kyodo weten dat twee ballistische raketten de exclusieve economische zone van Japan binnendrongen, maar dat er geen schade aan de lucht- of zeevloot werd vastgesteld. Eerder deze maand speelde zich een soortgelijk scenario af.

Het is de negende keer dat Noord-Korea tot een lancering overgaat sinds haar leider Kim Jong Un en de Amerikaanse president Trump elkaar in juni ontmoetten. Die ontmoeting vond plaats aan de zwaar gemilitariseerde grens tussen de twee Korea’s. Beide leiders kwamen toen overeen om toe te werken naar een hervatting van de gesprekken over de stopzetting van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Die zaten in het slop na een mislukte top in februari in Hanoi.

Dinsdag nog kondigde Noord-Korea later deze week besprekingen over kernenergie met Washington te zullen houden. Die onderhandelingen zouden het diplomatieke proces acht maanden na Hanoi nieuw leven kunnen inblazen.