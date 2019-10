Meghan Markle daagt tabloid voor de rechter

De hertogin van Sussex, Meghan Markle, daagt de Britse tabloid Associated Newspapers, eigenaar van het roddelblad ‘Mail on Sunday’, voor de rechter. Dat blad had de brief die Markle naar haar vader stuurde gepubliceerd.

Het moederbedrijf Assiciated Newspapers wordt door Markle aangeklaagd voor het misbruik van privé-informatie, schending van het auteursrecht en schending van de wet op gegevensbescherming. Dat melden prins Harry en Meghan Markle zelf. De klacht komt er omdat Mail on Sunday een private brief van de hertogin zonder toestemming publiceerde.

Prins Harry legt in een verklaring uit waarom ze overgaan tot actie. ‘Mijn vrouw is een van de jongste slachtoffers van de Britse roddelpers. Ze voeren campagnes zonder na te denken over de gevolgen’, schrijft Harry, die eraan toevoegt dat ze als koppel wel volledig achter vrije, sterke en objectieve media staan.

Volgens de prins heeft het koppel een moeilijke tijd achter de rug. ‘We probeerden ons sterk te houden, maar ik kan niet uitleggen hoe pijnlijk het geweest is.’

Hij vreest dat de geschiedenis zich zal herhalen. ‘Ik heb gezien wat er gebeurt als iemand waarvan ik hou wordt gezien als koopwaar, tot ze niet langer behandeld of gezien worden als een echt persoon. Ik ben mijn moeder verloren en nu zie ik hoe mijn vrouw ten prooi valt aan dezelfde sterke krachten.’

Omdat het koppel zich niet kon verdedigen tegen de valse berichtgeving, kiezen ze nu om een rechtszaak aan te spannen. ‘Ik heb te lang stilzwijgend moeten toekijken hoe mijn vrouw afzag. Gewoon toekijken en niets doen gaat in tegen alles waar we voor staan’, schrijft hij. ‘Er komt een punt waarop opkomen tegen dergelijk gedrag het enige is dat je kan doen, omdat het mensen vernietigt en levens kapotmaakt’, vindt hij. ‘Dit is simpelweg pestgedrag, en dat beangstigt mensen. We weten allemaal dat het onacceptabel is, op elk niveau.’

‘We willen het publiek bedanken voor de steun die we ontvangen. Het lijkt misschien niet zo, maar we hebben het echt nodig’, sluit de prins af.

De rechtszaak wordt betaald door de prins en de hertogin, en eventuele schadevergoedingen zullen gedoneerd worden aan liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten tegen pesten.