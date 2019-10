Eerste namen ministers bekend: Weyts op Onderwijs, Beke op Welzijn

Helemaal afgeklopt is het nog niet, maar er komt meer en meer zicht op de regering-Jambon. Met drie CD&V-ministers en zonder Liesbeth Homans, die parlementsvoorzitter wordt.

Eerste verrassing van de avond: CD&V krijgt geen twee ministers maar drie. De partij levert ook de Brusselse minister in de Vlaamse regering: Benjamin Dalle. N-VA heeft geen vijf ministers maar vier (onder wie Jan Jambon) én de parlementsvoorzitter. Open VLD heeft er twee.

Belangrijk is dat vanavond ook bevestigd is dat Hilde Crevits minister wordt en dus geen partijvoorzitter. Ook Wouter Beke zou wel degelijk minister worden in de nieuwe Vlaamse regering, al ligt dat binnen de partij iets moeilijker.

Benjamin Dalle, de derde minister van CD&V, is al een tijdje de coming man bij CD&V. Hij staat al enkele jaren aan het hoofd van de studiedienst én heeft het voordeel in Brussel te wonen. Het is meteen een streep door de rekening van Cieltje Van Achter, de schoondochter van Geert Bourgeois. Zij werd genoemd als Brussels minister voor de N-VA.

Het wordt alvast geïnterpreteerd als een mooi gebaar van de N-VA naar CD&V. Door drie kabinetten te houden, moet CD&V niet nog meer snoeien in zijn personeelsbestand.

Bij N-VA gaan de namen rond van Matthias Diependaele, Zuhal Demir en Ben Weyts als minister. Liesbeth Homans zou parlementsvoorzitter worden.

Er is ook meer zicht op de bevoegdheidsverdeling intussen. Dat Ben Weyts minister van Onderwijs wordt, meldden we al eerder. Hij zou ook Sport en Dierenwelzijn hebben. Matthias Diependaele wordt dan weer genoemd als minister van Financiën. De derde ministerpost voor N-VA is Energie. Ook Cultuur is voor N-VA.

Bij Open VLD krijgt Bart Somers allicht Inburgering, wat nu Samenleven gaat heten. De andere liberale portefeuille is Mobiliteit en Binnenlands Bestuur. Of die naar voorzitter Rutten gaat is nog niet duidelijk. d

Bij CD&V is Welzijn wellicht voor Wouter Beke terwijl Hilde Crevits genoemd wordt als minister van Economie, Landbouw en Werk. Als Beke inderdaad Vlaams minister wordt, betekent het dat hij weer moet vervangen worden in de federale regering. Dalle is naast Brussels minister ook minister van Media.

Van huidig minister Koen Van den Heuvel of voormalig minister Joke Schauvliege als parlementsvoorzitter is dus geen sprake meer. Zij staan met lege handen.

De bevestiging hiervan moet nog volgen.