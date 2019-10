Van prullenmand tot bestseller. Hoe de klassieker die jongeren al een kleine halve eeuw lezen er bijna niet kwam

Koning Van Katoren van Jan Terlouw is één van de populairste jeugdboeken ooit. Het blijft ook na een kleine halve eeuw – massaal – gelezen worden. Maar bijna was het er nooit gekomen.

Er zijn wellicht weinig boekenkasten in de Lage Landen waarin Koning Van Katoren niét staat. Het bekroonde boek uit 1971 vermengt sprookjeselementen en maatschappijkritiek, en dat bleek een gouden combinatie. Het is al aan zijn 64ste druk toe en werd 20 keer vertaald. Bovendien is het een kleine 50 jaar na verschijning is het nog altijd actueel. In een interview met Sarah Vankersschaever vertelt auteur Jan Terlouw (87) dat Koning Van Katoren er nochtans bijna niet gekomen was. En als Terlouw vandaag een opvolger zou schrijven, zou die over het klimaat gaan, zegt hij. Want hij begrijpt Greta Thunberg.

Credits

Journalist Sarah Vankersschaever | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Wouter Van Driessche | Audioproductie Pieter Schrevens, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra fragmenten Jan Terlouw in De Wereld Draait Door, BNN/VARA - Greta Thunberg, Reuters

