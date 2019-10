Sarkozy staat terecht voor illegale partijfinanciering

Het Franse Hof van Cassatie stemt ermee in de ex-president door te verwijzen naar de correctionele rechtbank in de ‘affaire-Bygmaloin’.

Het Franse gerecht verdenkt Nicolas Sarkozy (63) ervan dat hij het wettelijk toegelaten plafond voor verkiezingsuitgaven tijdens de campagne in 2012 heeft overschreden. In 2014 opende het gerecht een onderzoek bij het communicatiebureau Bygmalion dat bij de campagne was ingeschakeld. Sarkozy’s partij UMP, die nu Les Républicains heet, zou fictieve rekeningen hebben ingediend die niet onder de post ‘uitgaven voor de verkiezingsstrijd’ vielen. Volgens de aanklager zou Sarkozy bijna 43 miljoen euro aan zijn campagne hebben gespendeerd, terwijl het wettelijk plafond op 22,5 miljoen euro ligt. Sarkozy, die in 2007 president van Frankrijk was geworden, verloor de herverkiezing in 2012.

‘Onwaarschijnlijk’

De voormalige president had in 2017 beroep aangetekend tegen zijn proces. Hij beweerde dat hij niet op de hoogte was van de fraude die door het communicatiebureau is gepleegd. De onderzoeksrechters hebben geen bewijzen gevonden dat Sarkozy het fraudesysteem had opgezet, maar ze vinden het onwaarschijnlijk dat zijn staf zulke beslissingen zou hebben genomen, zonder zijn medeweten. Behalve Sarkozy staan nog dertien anderen terecht. Onder hen zijn enkele bestuursleden van Bygmalion die hun schuld al hebben bekend.

Het Franse Hof van Cassatie heeft het beroep van Sarkozy gisteren verworpen. Hij riskeert daarmee een jaar celstraf en een boete van bijna vierduizend euro. Er is nog geen datum voor het proces bekendgemaakt. Sarkozy wordt er ook van verdacht dat hij zijn invloed heeft gebruikt om informatie over het gerechterlijk onderzoek te verkrijgen.