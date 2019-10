Ook in Nederland drie wolven spoorloos verdwenen

Ook in Nederland zijn drie wolven spoorloos verdwenen. De Nederlandse Zoogdiervereniging sluit niet uit dat de dieren zijn doodgeschoten door stropers, aldus een woordvoerder dinsdag.

De genetische data van wolven worden in heel West-Europa bijgehouden en gedeeld. Als een wolf sporen achterlaat of ergens dood wordt gevonden, is die informatie tot in Tsjechië en Polen bekend. De drie wolven GW849f, GW953m en GW955m zijn nu spoorloos.

Van de Duitse wolf GW955m werd vorig jaar een filmpje gemaakt toen het dier de snelweg A28 bij Putten in het oosten van Nederland overstak. Sindsdien ontbreekt elk spoor van deze wolf. GW953m viel tussen maart en mei 2018 schapen aan in Overijssel en Drenthe en is daarna verdwenen.

Het zou kunnen dat de wolven zijn verdronken bij het oversteken van een rivier, hoewel de zeer sterke dieren dat gewoonlijk best kunnen, aldus de Zoogdiervereniging. Ze heeft echter geen concrete bewijzen dat de wolven in handen van stropers zijn gevallen.

Naya

De voorbije dagen raakte bekend dat de Belgische wolvin Naya waarschijnlijk ook moedwillig is gedood. ‘We zijn zo goed als zeker dat wolvin Naya en haar welpen niet meer in leven zijn.’ Dat concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) na maanden onderzoek van de Cel Natuur­inspectie in het Noord-Limburgse leefgebied van de dieren. Wat er precies gebeurd is met de wolvin en haar kroost, is niet geweten. De ­natuurinspecteurs gaan ervan uit dat de wolvin kwaadwillig werd omgebracht, door goed voorbereide professionelen. De Natuurinspectie probeert alsnog de schuldigen te vatten.

Jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen reageerde maandag al dat automatisch afleiden dat jagers de verdwenen wolvin hebben omgebracht een brug te ver is. ‘Uit de feiten valt geen staalharde conclusie te trekken. Ook niet dat het jagers waren’, klonk het.

Vogelbescherming Vlaanderen looft een bedrag uit van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de effectieve veroordeling van de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de dood van wolvin Naya en haar kroost. ‘Het doden van een beschermde diersoort, die nota bene na een eeuw van afwezigheid zich terug in Vlaanderen zou voortplanten, mag niet ongestraft blijven’, zegtdirecteur Paul Van Daele dinsdag in een persbericht.

Wie tips heeft die het strafonderzoek kunnen helpen, kan die sturen naar naya@vogelbescherming.be. Als de tip effectief leidt tot de veroordeling van de dader(s), ontvangt de tipgever 10.000 euro. Als er meer doorslaggevende tips zijn, wordt het bedrag onder de tipgevers verdeeld.