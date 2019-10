Club Brugge pakt een punt bij Real Madrid

Club Brugge heeft in zijn tweede match van de groepsfase van de Champions League 2-2 gelijk gespeeld op het veld van Europese grootmacht Real Madrid.

Een heuse stunt, al had die eigenlijk nog veel straffer kunnen zijn want Club Brugge stond tot in de 84e minuut 1-2 voor in de Spaanse hoofdstad. Een rode kaart voor Ruud Vormer, gevolgd door de gelijkmaker van Vinicius gaven de bijzonder straffe prestatie van blauw-zwart nog een zuur randje. Club Brugge houdt Real wel achter zich in de stand.

De 3.600 meegereisde Club-fans overstemden al vanaf een half uur voor de bijna 70.000 Spanjaarden. Philippe Clement koos voor de verwachte elf namen in de basiself, met voorin het snelle trio Diatta, Dennis en Tau. Tijdens de opwarming moest Ricca geblesseerd afhaken. Sobol was zijn logische vervanger op de linkerflank. Ook Real-coach Zidane verraste niet, met lucas Vazquez naast Hazard en Benzema in de aanval in plaats van de gekwetste Gareth Bale. Op het middenveld nam Modric zijn plaats opnieuw in.

Club Brugge was na de goeie start in de Champions League en de competitie met de nodige dosis zelfvertrouwen naar de Spaanse hoofdstad afgezakt en straalde vanaf het eerste fluitsignaal ook op het veld veel lef aan. Achterin hadden ze bij Real de nodige moeite met vinnige Brugse aanvallers. De eerste kans was nog voor de thuisploeg - Benzema kopte een hoekschop nipt naast - maar na negen minuten zette Tau zich uitstekend door op de linkerflank en de Zuid-Afrikaan bediende op zijn beurt een volledig vrijstaande Dennis. Die verslikte zich compleet in zijn controle, maar op één of andere bizarre manier verdween de bal op die manier voorbij een verbouwereerde Mignolet. Even leek de grensrechter het Brugse feestje nog te verstoren, maar de VAR keurde minuten later het doelpunt toch goed: 0-1 voor Club Brugge. De meegereisde blauw-zwarte fans waren het delirium nabij.

Real Madrid was even van slag, maar het duurde niet al te lang voor de Madrileense machine op gang kwam. Metronoom Modric verhoogde het tempo, Eden Hazard begon voorzichtig terug te flitsen. Club Brugge zag sterretjes. Toni Kroos schoot een volley via Mechele nipt naast, Mignolet pakte uit met een wereldsave op een kopbal van Varane. Maar er zijn zo van die gekke Europese avonden dat alles mee zit. Terwijl de wereldsterren van Real de gemiste kansen aan elkaar regen, gebeurde aan de overkant het onwaarschijnlijke: Modric leed balverlies en Dennis mocht alleen op Courtois af. De Nigeriaan worstelde opnieuw met de bal, maar stifte het leer vervolgens toch over Courtois: 0-2 na 39 minuten. Om dan uit te pakken met een 'Ronaldo-viering' voor de Madrileense spionkop. Santiago Bernabeu keek verbijsterd toe.

Striemend fluitconcert, Courtois blijft binnen na de rust

Toni Kroos trapte de aansluitingstreffer vlak voor de pauze nog naast, de Galacticos zochten onder een striemend fluitconcert de kleedkamer op. In de Brugse bovenhoek werd de 0-2-ruststand gevierd als een eindzege in de Champions League. Verrassing na de rust: Thibaut Courtois bleef binnen. Onze nationale nummer één had blijkbaar koorts gekregen tijdens de eerste helft. Alphonse Areola nam plaats onder de lat. En die Areola pakte meteen na de rust uit met een sterke redding oog in oog met Emmanuel Dennis. Koren op de molen van de critici van Thibaut Courtois en een kantelpunt in de match. Want in plaats van 0-3 (en boeken toe) ging het al snel naar 1-2. Aanvoerder Sergio Ramos verschalkte Mignolet tegenvoets met het hoofd. Even was er nog hoop dat de VAR het doelpunt zou afkeuren, maar dat bleek ongegrond. Plots ging het Madrileense publiek wel vol achter de ploeg staan en kwam de onvermijdelijke stormloop op het Brugse doel.

Club Brugge kwam er nu nog nauwelijks uit en moest achterin alle zeilen bijzetten. Op de zeldzame counters waren de West-Vlamingen te onzorgvuldig met de vele ruimtes. Gelukkig voor Club speelde Modric zowat de slechtste match uit zijn carrière en zakte Hazard helemaal weg uit de match. Club Brugge leek de zege over de streep te trekken, maar schoot zichzelf nog in de voet. Ruud Vormer pakte in de 78e en 84e minuut een gele kaart en mocht gaan douchen. Op de daaropvolgende vrije trap knikte Casemiro de gelijkmaker binnen. Wat een domper. Met tien man moest Club Brugge nog tien minuten overleven in de heksenketel van Bernabeu, maar het slaagde daar in zonder nog grote kansen weg te geven. Een straffe stunt van Club Brugge, zij het met een zuur randje. De Brugse fans maalden er niet om, zij gingen al feestend de Madrileense nacht in.

Club Brugge telt nu twee punten na twee matchen en houdt daarmee Real Madrid achter zich. De komende weken volgt een dubbele confrontatie met PSG.