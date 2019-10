Hooverphonic naar Songfestival 2020

Luka Cruysberghs, zangeres van Hooverphonic, deed ooit auditie voor Junior Eurosong maar werd niet geselecteerd. Maar volgend jaar staat ze met de groep op het echte Eurovisiesongfestival.

Tweemaal is scheepsrecht voor Luka Cruysberghs. Foto: Koen Bauters

Twee jaar na Sennek stuurt de VRT Hooverphonic naar het Eurovisiesongfestival, dat wegens de overwinning van Duncan Lawrence zal plaatsvinden in Rotterdam. Alex Callier, Raymond Geerts en Luka Cruysberghs maakten het nieuws vanavond bekend in de talkshow Vandaag op Eén.

Hooverphonic is al sinds 1995 bezig en schreef in die tijd hits op zijn naam als ‘Mad about you’, ‘The night before’ en ‘Romantic’. Om Europees bekend te worden hoeft de band het niet meer te doen: hij treedt regelmatig op in Nederland, Frankrijk, Italië en Tsjechië.

Maar de VRT koos de band niet zomaar. Alex Callier heeft een band met de liedjeswedstrijd. Hij schreef twee jaar geleden mee aan ‘A matter of time’, het liedje waarmee Sennek ons land vertegenwoordigde. Sennek en toetsenist-gitarist Maxime Tribèche. Dat nummer haalde de finale van het Eurovisiesongfestival niet.

Junior Eurosong

Luka Cruysberghs, de huidige zangeres van Hooverphonic, deed in 2013 auditie voor Junior Eurosong, nota bene met ‘Happiness’ van Hooverphonic. Ze werd toen niet geselecteerd. Dat lukte in 2017 wel met The Voice van Vlaanderen, waar Callier haar coach werd en haar uiteindelijk uitnodigde om bij de groep de komen.

Het liedje waarmee Hooverphonic zal deelnemen, is nog niet bekend. Het wordt pas volgende lente voorgesteld. De groep zal in een van de halve finales op 12 of 14 mei een gooi doen naar een plaats in de finale. Die vindt plaats op zaterdag 16 mei en wordt traditiegetrouw live uitgezonden op Eén.