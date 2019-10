Dromen van een Vlaams 5G-netwerk

De Vlaamse regering droomt van één groot, Vlaams 5G-netwerk, dat het hele grondgebied dekt. Daarvoor zouden de telecomoperatoren, Proximus, Telenet en Orange, samen een 5G-netwerk moeten bouwen via een op te richten vehikel, met daarin ook energienetbeheerder Fluvius. Ook de Vlaamse overheid zelf moet daarin ‘substantieel participeren.’

In het regeerakkoord gaat het over een ‘open model van infrastructuurdeling, waarop alle dienstverleners aan gelijke voorwaarden hun diensten kunnen aanbieden.’ Eén netwerk voor allen, dus. En doordat de Vlaamse overheid er een vinger in de pap heeft, zou het ervoor kunnen zorgen dat niet enkel de steden die economisch interessant zijn 5G krijgen, maar ook plattelandsgebieden.

Alleen is zo’n gedeeld netwerk makkelijker gezegd dan gedaan. Vandaag delen telecomspelers al ‘passieve’ delen van het netwerk. Denk aan de gemeenschappelijke pylonen, waar operatoren samen hun zendapparatuur op vastschroeven. Dat is slimmer dan elk drie pylonen naast elkaar te plaatsen. Die aanpak noemen kenners erg zinvol.

Maar ook de actieve elementen delen, die de kern van het netwerk uitmaken, is een stuk moeilijker. ‘Actieve netwerkcomponenten zoals 5G-antennes kunnen om mededingingsrechtelijke redenen niet zomaar worden gedeeld met drie of meer operatoren’, klinkt het op het kabinet van Philippe de Backer, federaal minister van Telecom (Open VLD). Als de drie operatoren elk exact hetzelfde netwerk gebruiken hebben ze namelijk geen enkele manier meer om zich van elkaar te onderscheiden: ze bieden alle drie hetzelfde netwerk aan. Dat is vanuit mededingings-oogpunt problematisch. Bovendien, klinkt het, bestaat er ook geen netwerkapparatuur om zo’n gedeeld netwerk te bouwen.

De verschillende partijen van de nieuwbakken Vlaamse regering verschillen nogal van visie over hoe ver dat Vlaamse 5G-initiatief exact moet gaan, zo wordt gefluisterd. ‘Sommigen rond de tafel zagen dit heel ver gaan’, stelt een bron. ‘Anderen wat minder ver.’

Wie doet mee?

Het is bovendien de vraag of de operatoren ervoor gewonnen zijn. Bij Telenet reageren ze alvast enthousiast. ‘Op het eerste zicht vinden we dit een positief initiatief’, zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts. ‘We gaan hier de komende dagen graag over in debat met de bevoegde minister.’

Het mag niet verbazen dat Telenet enthousiast reageert. In juli maakten Orange en Proximus nog bekend een joint-venture op te richten om delen van hun 5G-netwerken met elkaar te gaan delen. Telenet mocht, tot onvrede van het bedrijf, niet meedoen.

Orange wenste nog niet te reageren op het Vlaamse voornemen. Proximus reageerde niet op vragen voor toelichting. De Vlaamse overheid kan de telecomspelers overigens niet verplichten om deel te nemen aan de bouw van zo’n gezamenlijk netwerk.