Glazenwasser bekent spontaan twee extra moorden

Glazenwasser Stephaan D.L. (55) uit Deurne bekende vandaag spontaan twee moorden uit de jaren negentig. De man zit al in de cel voor twee andere moorden.

De man zit momenteel in de cel voor de moord op Ariane Mazijn in 1992, hij werd daarvoor in oktober 2018 aangehouden. Vorige maand koppelde het parket hem ook aan de moord op Eve Poppe uit 1997.

Op zijn vraag verscheen D.L. vandaag voor de onderzoeksrechter in Antwerpen. Eerder had hij een beroep gedaan op zijn zwijgrecht. Tijdens het verhoor heeft de vijftiger toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Eve Poppe.

Daarna vertelde hij ook spontaan over twee andere feiten die hij gepleegd heeft. Het gaat om de moord in 1993 op een 28-jarige vrouw in Oelegem en om de moord in 1994 op een 46-jarige vrouw in Antwerpen. Het parket zal de vordering nu uitbreiden met deze nieuwe feiten. Het gerechtelijk onderzoek wordt onverminderd verdergezet.

Cold case uit 1992 en 1997

Ariane Mazijn werd in 1992 vermoord op haar appartement, gewurgd met de snoer van de zonnebank. Ze had meerdere messteken in het lichaam. De zaak bleef jarenlang een mysterie, maar toen D.L. in 2017 veroordeeld werd tot zes maanden voor een diefstal bij zijn werkgever, kwam zijn DNA in de databank van het NICC terecht en kon zijn profiel gematcht worden met het DNA dat op Mazijns ­lichaam werd gevonden. D.L. ontkende de feiten eerst, maar onder druk van de bewijslast gaf hij de moord op de dertigjarige Mazijn toe.

Eve Poppe werd op 9 september 1997 vermoord, en ook deze zaak bleef jarenlang onopgelost. De vrouw werd gevonden in haar slaapkamer, nadat buurtbewoners de politie hadden verwittigd. Poppe was gewurgd met een touw en had meerdere messteken in de borststreek. Ze was ook verkracht.

Dankzij onderzoek met nieuwe DNA-technieken en de hulp van een forensisch adviseur van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC), slaagden speurders erin om 22 jaar na de feiten een verdachte te identificeren. Na analyse van enkele haartjes vanop de plaats delict, kwamen ze uit bij Stephaan D. L.. Hij zat op dat moment al een jaar in de cel voor de moord op Mazijn.