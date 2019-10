Eindelijk is het er. De regering Jambon heeft haar regeerakkoord klaar. Met 303 pagina's is dit het meest lijvige Vlaamse regeerakkoord ooit. Maar wat zegt het over de het project van de nieuwe Vlaamse regering, een heruitgave van de Zweedse coalitie met N-VA, CD&V en Open VLD? Onze chef politiek Jan-Frederik Abbeloos analyseert het lijvige, maar toch nog vage akkoord.