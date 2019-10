WK ATLETIEK. Jonathan Sacoor plaatst zich makkelijk voor halve finales op 400m, ook Hanne Claes stoot door

Jonathan Sacoor heeft zich dinsdag op het WK atletiek in Doha geplaatst voor de halve finale op de 400 meter.

De 20-jarige Sacoor liep in de zesde en laatste reeks naar de tweede plaats in 45.32, achter de Keniaan Emmanuel Korir (45.08). De jonge Belg heeft een persoonlijk record van 45.03. Dit jaar liep hij de afstand in 45.31. Alleen de top drie van elk van de zes reeksen bereikte de halve finales, net als de zes snelste verliezende tijden.

Met zijn chrono van 45.32 klokt Sacoor de tiende tijd van de reeksen. Kirani James uit Grenada zette in 44.94 de snelste tijd op de tabellen.

De halve finale volgt woensdag, de strijd om de medailles staat vrijdag op de planning.

Foto: BELGA

Claes bereikt halve finales 400m horden

Hanne Claes heeft zich dinsdag op het WK atletiek in Doha geplaatst voor de halve finales op de 400 meter horden. Paulien Couckuyt overleefde de reeksen niet.

De 28-jarige Claes, met een persoonlijk record van 55.20, liep in de vierde reeks naar de zesde tijd in 55.68. De top vier van elk van de vijf reeksen bereikte de halve finales, net als de vier snelste verliezende tijden. Claes werd met haar chrono, de zestiende van de reeksen, opgevist, waardoor ze doorstoot. De Amerikaanse Sydney McLaughlin tekende in 54.45 voor de snelste tijd in de voorronde.

De 22-jarige Couckuyt eindigde in de derde reeks als zesde in 57.15. Couckuyt, met een persoonlijk record van 55.46, sneuvelde zo als 32e (op 36) in de reeksen.

De halve finales volgen woensdag, de strijd om de medailles staat vrijdag op de agenda.