We kennen meer details over de richting die deze Vlaamse regering uitgaat, nu het volledige regeerakkoord online staat. Van het verdwijnen van het ambtenarenstatuut en de stookolieketel, tot een meldpunt voor Kafka in het onderwijs: hier vindt u een bloemlezing.

ONDERWIJS

De discussie over de hervorming van het secundair onderwijs is definitief van de baan. Wat er in de vorige legislatuur is beslist, blijft bestaan: ASO, BSO, TSO en KSO blijven bestaan, en er ...