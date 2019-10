De VRT strakker in het gelid

De nieuwe Vlaamse regering schaft de VRT niet af, dat is al een geruststelling. Maar veel liefde voor de openbare omroep spat nu ook weer niet van het nieuwe regeerakkoord af.

Het luikje ‘media’ in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat 22 puntjes, waarvan sommige erg vaag zijn (‘Het economisch innovatiebeleid staat open voor de Vlaamse mediabedrijven die zich technologisch willen vernieuwen’), en andere bijzonder specifiek. Die bijzonder specifieke puntjes gaan bijna zonder uitzondering over de VRT. De hulpwerkwoorden in die puntjes zijn vaak ‘moeten’ en ‘niet mogen’.

‘De VRT moet verder evolueren naar een moderne, slanke en slagkrachtige media’, stipuleert het akkoord onder meer. De nadruk ligt daarbij op slanke, als we op de aangekondigde maatregelen mogen afgaan. Zo moet de openbare omroep zich meer dan voorheen terughoudend opstellen op de advertentiemarkt: de Vlaamse regering maakt werk van aangepaste (lees: lagere) reclameplafonds, en ‘deze afspraken moeten strikt worden gerespecteerd.’ (lees: dat was tot nu het geval niet).

Minder inkomsten uit reclame, dat betekent minder geld uitgeven. Daar wil de nieuwe Vlaamse regering de VRT meteen bij helpen: de VRT mag niet langer deelnemen aan een ‘prijsverhogend opbod met private omroepen voor de uitzendrechten van (inter-)nationale sportevenementen. Na het volgende WK, in 2022, zal de VRT dus geen wedstrijden van de Rode Duivels meer kunnen uitzenden.

Vlaamse Netflix

Voorts krijgt de VRT nog enkele specifieke verplichtingen en verboden opgelegd. Ze moet (tegen haar zin) meewerken aan de ‘Vlaamse Netflix’, het betalend streamingplatform dat DPG Media (Medialaan) samen met andere spelers uit de grond wil stampen. ‘Aangezien de VRT de grootste catalogus heeft inzake kwaliteitsvolle fictieproducties, vragen we aan de VRT om vanuit een rendabel businessplan in dit project mee te stappen.’

Er zijn nog passages waarin het klinkt alsof de private mediaconcerns de pen van het regeerakkoord mee hebben vastgehouden. De nieuwswebsite van de VRT mag alleen nog focussen op het audiovisueel aanbod. ‘Geschreven tekst dient alleen ter ondersteuning van het audiovisuele (korte informatieve verslaggeving en geen longreads). Hoe specifiek had u het gewild?

De nieuwe Vlaamse regering wil de VRT duidelijk strakker in het gelid houden. Dat de VRT het hoogste belang moet hechten aan de Nederlandse standaardtaal is toe te juichen, maar ze moet voortaan ook ‘de hoogste standaarden van neutraliteit’ behalen ‘in alle programma’s’. Daarbij moet ‘een gedegen interne en externe kwaliteitscontrole en rapportering ontwikkeld worden’. Wie voor die ‘externe kwaliteitscontrole op de neutraliteit’ moet zorgen, wordt niet gespecificeerd.

Tot slot moet de VRT meer dan ooit focussen op zijn publieke karakter en het versterken van de Vlaamse identiteit. ‘We evalueren de maatschappelijke positie en de taakstelling van de VRT’, stelt de tekst. De Vlaamse regering legt vernieuwde afspraken en concretere doelstellingen vast in een nieuwe beheersovereenkomst ‘waarop meer nauwgezet zal worden toegezien.’ Lees: de teugels worden aangehaald.