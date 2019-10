Sea Life Blankenberge vangt acht zeehonden op

Sea Life Blankenberge, het enige zeehondenopvangcentrum van ons land, vangt momenteel acht zeehonden op.

De acht pups spoelden afgelopen zomer verzwakt aan langs de Belgische kust. Wandelaars merkten de zeehonden op, zo kon het team van Sea Life de aangespoelde zeehonden snel opvangen. De dieren stellen het ondertussen goed en zijn ook te bezoeken. De zeehonden kunnen pas worden vrijgelaten in zee wanneer ze volledig hersteld zijn, ze moeten ook minimum dertig kilogram wegen.

Er spoelden deze zomer opvallend meer zeehonden aan die last hadden van longontstekingen of oorontstekingen. Het zwakste zeehondje woog amper acht kilogram.

Sea Life vraagt om afstand te houden wanneer je een dier vindt op strand. Als het dier in de vorm van een banaan ligt, is het gewoon aan het uitrusten. Pas wanneer het dier helemaal plat licht bel je best het zeehondenopvangcentrum.