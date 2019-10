Ondernemers langs A12 dan toch naar de rechter tegen verkeersellende

Een veertigtal ondernemers langs de A12 stapt naar de rechter uit ongenoegen met de verkeershinder. ‘Ondanks de aanpassingen houdt de verkeersellende aan.'

In maart voerde het AWV een nieuwe verkeerslichtenregeling in op enkele zwarte kruispunten op de A12. Daardoor was de doorstroom op de A12, de N177 en in de omliggende gemeenten volledig stilgevallen, wat grote impact had op onder meer de handelaars langs de A12. Die kondigden begin juli aan een gerechtsprocedure te starten om de oude lichtenregeling terug te krijgen.

Een pakket maatregelen van het Agentschap Wegen en Verkeer moest voor betere doorstroming zorgen, maar volgens de handelaars is de verkeersellende er niet beter op geworden. ‘De ondernemers kunnen niet langer geduld opbrengen en vinden dat het nu tijd is om de zaak aan de rechter voor te leggen’, zegt bedrijvenvereniging Handel en Industrie Wilrijk - Aartselaar.

In hun dagvaarding vragen de ondernemers als voorlopige maatregel om de oude verkeerslichtenregeling terug in te voeren en de studie voor een vlotte doorstroming van het verkeer en verkeersveiligheid langsheen de hele A12 opnieuw te maken. Er is volgens de handelaars ook al een gesprek geweest met het AWV waarin ze hun voorstellen hebben aangereikt.