Een toeschouwer zag dinsdag haar kans schoon om samen met de topmodellen op de catwalk van Chanel te wandelen. Tot Gigi Hadid orde op zaken stelde.

Uitgedost in een zwart-wit tweedpakje en zwarte hoed, viel de Franse comédienne Marie Benoliel alvast niet uit de toon toen ze op de catwalk klauterde. Ze kon zelfs een heel stuk meelopen met de modellen, de bewakingsagenten wisten niet meteen hoe ze dit probleem moesten aanpakken. Gelukkig was er nog Gigi Hadid, die Benoliel stevig bij de schouder pakte en van de catwalk escorteerde.

Benoliel was trouwens niet aan haar proefstuk toe. Onder de naam Marie S’Infiltre heeft ze meer dan 190.000 volgers op Instagram en meer dan 220.000 volgers op Youtube, waar ze enkele dagen geleden ook al foto’s deelde van haarzelf in lingerie en een slaapmasker, toen ze op eenzelfde manier het defilé van lingerielabel Etam had verstoord.