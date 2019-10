Het Luikse farmabedrijf heeft een deal gesloten met het Amerikaanse Mayne Pharma voor de distributie van zijn anticonceptiepil Estelle in de VS.

Mithra tekende een akkoord met het Amerikaanse Mayne Pharma voor de commercialisering van de pil in de Verenigde Staten. Dat bedrijf is de op een na grootste leverancier van orale contraceptiemiddelen in de VS.

Voor Mithra gaat het om een ‘recorddeal’, met een potentiële omzet van minstens 4,5 miljard euro over de twintig jaar dat het contract loopt, staat in het persbericht. De Amerikaanse markt van anticonceptie is dubbel zo groot als de Europese.

Het Luikse bedrijf ontvangt minstens 295 miljoen dollar aan licentie-inkomsten en een belang van 9,6 procent in Mayne Pharma.