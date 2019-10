Camera’s in startblokken op WK onder vuur: ‘Heel onaangenaam in onze schaarse kledij’

Na een klacht van twee Duitse atletes wordt het gebruik van nieuwe camera’s in de startblokken van sprinters beperkt.

Om een extra dimensie aan de start van de loopnummers toe te voegen, werden op het WK atletiek in Doha nieuwe close-upcamera’s aangebracht aan de startblokken. Zo kunnen de toeschouwers het intense moment op de gezichten van de atleten vlak voor het startschot zien.

De atletes Gina Lückenkemper en Tatjana Pinto - beiden uitgeschakeld in de halve finales op de 100 meter - vonden het niet kunnen dat ze niet waren geconsulteerd over de camera’s. De beelden vinden ze te intiem. ‘Ik vind het heel onaangenaam om over deze camera’s te stappen als ik met onze karige kleren in de blokken stap’, aldus Lückenkemper. ‘Ik betwijfel dat een vrouw betrokken was bij de ontwikkeling van de camera’s.’

De startblokken met vooraan de camera’s. Foto: AFP

De atletiekbond IAAF geeft gehoor aan hun bezorgdheid. Na een compromis dat zondagavond werd bereikt, laten de close-ups op het grote scherm voortaan de atleten alleen nog zien wanneer ze gehurkt in hun blokken klaar zitten voor de start. De beelden worden ook dagelijks gewist.

De voormalige Duitse topzwemster, Amélie Ebert, steunt de klacht van de sprinters. ‘Ik deed aan synchroon zwemmen, in een strak kostuum met vaak alleen mijn benen boven water. Ik vroeg me vaak af waarom wij sporters niet het recht hadden om te worden geraadpleegd over welke foto’s zouden worden gebruikt’, vertelt ze de Duitse krant Rheinische Post. ‘Vooral close-ups van onze splits waren soms te intiem.’