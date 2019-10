Opnieuw hevige rellen in Hongkong, politie schiet voor het eerst met scherp

Op beelden verspreid door de lokale nieuwssite Standnews is de neergeschoten betoger te zien. Hij smeekt omstanders hem zo snel mogelijk naar een ziekenhuis te brengen. Het schietincident werd door de politie bevestigd aan Associated Press. Een anonieme politiebron zegt tegen agentschap AFP dan weer dat 'de agent het schot loste omdat hij werd aangevallen door de demonstrant'.

De schietpartij vond plaats in het district Tsuen Wan. De gewonde man zou ter plekke hulp gekregen hebben, vooraleer hij door de hulpdiensten naar het ziekenhuis werd gebracht.

Fire bombs were lobbed in the direction of a police residence and police shot rounds of tear gas and rubber bullets into the crowds as protesters scattered. Earlier in the afternoon, police fired rounds of tear gas on the streets and near an elderly home. The foul air is thick. pic.twitter.com/woD5HCgdCJ