Indonesië zet ‘drakeneiland’ toch niet op slot

Indonesië komt terug op een beslissing om het eiland Komodo verboden terrein te maken voor toeristen. De populatie van de bedreigde komodovaranen is stabiel, klinkt het. Het wordt wel een pak duurder om het eiland te bezoeken.

De Indonesische regering had dit voorjaar aangekondigd dat toeristen in 2020 niet langer welkom zouden zijn op Komodo, een eiland ten oosten van Bali, om het voortplantingsproces van de bedriegde komodovaranen niet in gevaar te brengen. De grootste hagedis ter wereld, die ook wel eens de ‘laatste draak’ wordt genoemd, leeft enkel nog in het wild in het oosten van Indonesië.

Het eiland zou na een jaar weer heropend worden, als ‘exclusieve toeristenbestemming’, klonk het toen. Die beslissing wordt nu echter teruggedraaid, nu blijkt dat de populatie van de dieren het afgelopen decennium min of meer stabiel is gebleven. Volgens de laatste cijfers lopen er vandaag 1.727 komodovaranen rond op het eiland. Op het naburige Rinca-eiland leven er nog eens 1.049 soortgenoten.

De dieren worden tot drie meter lang en kunnen meer dan zeventig kilogram wegen. Ze hebben scherpe tanden en doden dieren op een bijzondere manier, met gif dat ook dodelijk is voor de mens. Maar ondanks hun vrij agressieve reputatie zijn aanvallen op mensen zeldzaam.

1.000 dollar

De regering wil wel de stormloop van toeristen op het eiland indijken. In 2018 trokken meer dan 176.000 toeristen naar Komodo National Park om de komodovaranen te zien. In 2008 waren dat er slechts 44.000. Er wonen ook zo’n 2.000 mensen op het eiland.

Volgens BBC wil de regering een bezoek aan het eiland een pak duurder maken. Vandaag betalen toeristen tien dollar om het eiland te betreden, maar de autoriteiten willen een lidmaatschap introduceren: voor 1.000 dollar per jaar mag je het eiland zo vaak bezoeken als je wil. Een tweede, goedkoper, lidmaatschap zou toelaten om de naburige eilanden te bezoeken, waar ook komodovaranen leven. Het voorstel is evenwel nog niet concreet.