Faillissement Thomas Cook zware klap voor Spaanse hotels

De Spaanse hotelfederatie vreest dat zo’n 500 hotels in Spanje snel de deuren zullen moeten sluiten na het faillissement van de Britse reisgroep Thomas Cook. De hotelfederatie vraagt dat de regering maatregelen treft.

Juan Molas, de voorzitter van de federatie, verwacht dat de factuur van onbetaalde rekeningen die Thomas Cook in Spanje achterlaat hoger zal oplopen dan de initieel geschatte 200 miljoen euro. ‘Het zal veel meer zijn. Voor acht hotelketens alleen al gaat het om een bedrag van bijna 100 miljoen euro.’

Van de 500 bedreigde hotels, hangen er 100 exclusief af van de failliete touroperator. Voor de andere is 30 tot zelfs 70 procent van hun cliënteel afkomstig van Thomas Cook, legt Molas uit. Hij wijst op een groot hotel in Fuerteventura, op de Canarische Eilanden, waar recentelijk nog 20 miljoen euro werd uitgegeven aan de renovatie. ‘Vanaf 7 oktober zijn de 700 kamers er leeg’, zegt hij. De 200 personeelsleden zullen volgens hem zonder werk zitten.

Noodplan

De sector heeft een noodplan opgesteld om aan de minister van Toerisme Reyes Maroto te overhandigen. ‘Als de regering niet onmiddellijk ingrijpt, dan kan de situatie erger worden’, zegt Molas in de zakenkrant Cinco Dias.

Vooral de Canarische Eilanden en de Balearen zouden erg getroffen worden. Dat zijn populaire winterbestemmingen. ‘Thomas Cook had dertig procent van de luchtvaartcapaciteit’, zegt Molas. 1,3 vliegtuigzitjes dreigen nu te verdwijnen, vooral richting Tenerife en Lanzarote. Molas hoopt dat andere luchtvaartmaatschappijen het gat zullen vullen.

Thomas Cook was tot de neergang vorige week de op een na belangrijkste touroperator in Spanje, goed voor 7,3 miljoen vakantiegangers of 9 procent van het totale aantal toeristen in het land.

België

Ook Thomas Cook Retail België heeft gisteren het faillissement aangevraagd. In de nasleep van de val van Thomas Cook in het Verenigd ­Koninkrijk ging de directie op zoek naar 5 miljoen euro om een doorstart te maken. Maar dat is niet gelukt. De ondernemingsrechtbank van Gent heeft het faillissement van Thomas Cook Retail België intussen uitgesproken.