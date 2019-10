Wie van deze 34 kandidaten wordt de ‘Slimste mens ter wereld?’

Torenhoge verwachtingen bij Erik Van Looy (57) voor het zeventiende seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’. 'Ik ben er zeker van: dit is het sterkste deelnemersveld sinds de editie van 2011.' Straffe taal, want toen speelden enkel de allerslimste kandidaten van de vorige seizoenen mee. Vanaf 14 oktober weten we of Van Looy zijn gelijk haalt. Maar eerst stelt de quizmaster zelf zijn 34 ‘gamers’ aan u voor.