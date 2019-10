Willy gaat 11 oktober van start

Willy, de nieuwe digitale rockzender van DPG Media, het moederbedrijf van VTM en Q2, begint op 11 oktober om 7 uur uit te zenden. Onder anderen Sofie Engelen, televisiemaker Tim Van Aelst en Ruben Block van Triggerfinger presenteren.

Eén dag in de week zal er meer dan alleen muziek te horen zijn op de zender. Daarvoor zet DPG Media enkele bekende presentatoren in. Sofie Engelen zal het ochtendblok voor haar rekening nemen. Daarna komen Iwein Segers, Stijn Meuris, Annelies Orye en tv-producent Tim Van Aelst aan de beurt. Van Aelst belooft in zijn programma ‘dieper in te zoomen op de kenmerkende muziek die hij in zijn programma’s gebruikt’.

Vanaf november zal Ruben Block, de zanger van Triggerfinger, het avondblok overnemen van Cedric Maes, de gitarist van The Sore Losers. Block krijgt naar eigen zeggen carte blanche. ‘Dat trok me heel erg aan’, zegt Block. ‘Toen ze mij vroegen of ik wou meewerken aan Willy, begon er meteen van alles te borrelen.’

De zender trapt op vrijdag 11 oktober af met de gitaarplaat ‘All the young dudes’ van Mott the Hoople. Dat nummer was het lijflied van rockgitarist Willy Willy van The Scabs. De radiozender is naar hem vernoemd. ‘Toen over de naam van de zender gedacht werd, overleed Willy Willy net. De Vlaamse rocker der rockers is zeker een inspiratie geweest’, zegt programmadirecteur Robin Vissenaekens.