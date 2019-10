Voormalige atletiektrainer van Mo Farah wordt voor vier jaar geschorst: Alberto Salazar schreeuwt zijn onschuld uit

Alberto Salazar is door het Amerikaanse antidopingagentschap USADA voor vier jaar geschorst. De atletiektrainer, die onder meer Mo Farah begeleidde, zou zich schuldig hebben gemaakt aan meerdere dopingovertredingen. Hij heeft al laten weten in beroep te gaan.

De 61-jarige Salazar heeft vandaag onder anderen Sifan Hassan onder zijn hoede. De Nederlandse won afgelopen weekend op het WK in Doha de 10.000 meter.

Salazar wordt al geruime tijd in verband gebracht met doping. De gerenommeerde atletiektrainer van Cubaanse afkomst raakte in opspraak door de vaak experimentele methodes die hij hanteert op het door Nike gefinancierde trainingscentrum. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA stelde in 2016 al een onderzoek in.

De Britse topatleet Mo Farah, meervoudig olympisch en wereldkampioen op de 5 en 10 km, beëindigde in 2017 de samenwerking met Salazar. In het door USADA uitgebrachte rapport komen geen namen van atleten voor met wie Salazar heeft gewerkt.

“Onaanvaardbare gezondheidsrisico’s”

Salazar kwam begin 2017 in opspraak door de Sunday Times, die lekte uit een onderzoeksrapport van USADA uit maart 2016. Daarin kwam naar voren dat Salazar “onaanvaardbare gezondheidsrisico’s” nam met zijn atleten. Zo zou hij het weliswaar op zich niet verboden aminozuur L-carnitine via een verboden wijze via infuus hebben toegediend en medicijnen hebben voorgeschreven waar geen medische noodzaak voor was.

USADA zegt nu tot deze straf te zijn gekomen op basis van veel bewijs, waaronder getuigenverklaringen van atleten.

Salazar schreeuwt zijn onschuld uit

Op zijn website zegt Salazar in een reactie “geschokt” te zijn en schreeuwt hij zijn onschuld uit. “Ik ben geschokt door het nieuws van vandaag”, schrijft hij. “Gedurende dit onderzoek van zes jaar zijn mijn atleten en ik onrechtvaardig, onethisch en erg beschadigend behandeld door USADA. Dit wordt aangetoond door het misleidende statement van Travis Tygart (topman USADA, red) waarin hij verklaart dat wij winnen boven de veiligheid van atleten plaatsen. Dit is volledig vals en in tegenstrijd met de bevindingen van de onderzoekers.”

“Ik heb er altijd voor gezorgd dat de WADA-code strikt wordt gevolgd. Het Oregon Project heeft nooit en zal nooit doping toelaten. Ik ga in beroep en ben ervan overtuigd dat dit oneerlijke proces een juiste uitkomst zal krijgen. Verder onthoud ik mij van commentaar.”