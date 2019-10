KPN heeft al vervanger voor Dominique Leroy benoemd

Het Nederlandse telecombedrijf KPN heeft Joost Farwerck aangesteld als nieuwe topman en voorzitter van de raad van bestuur. Dat meldt het bedrijf dinsdagochtend, daags nadat het de voorgenomen benoeming van ex-Proximus-ceo Dominique Leroy voor die functie ingetrokken had.

Farwerck is momenteel interimvoorzitter bij de Nederlandse telecomoperator. Hij wordt op 1 december ceo. In een reactie zegt Farwerck dat de benoeming hem ‘ontzettend veel plezier’ doet. ‘KPN wordt geleid door een geweldig team en huisvest erg veel toegewijde werknemers. Ik kijk ernaar uit met hen te mogen samenwerken.’

KPN heeft verder Chris Figee aangesteld als financieel directeur, en dat vanaf 1 februari 2020. Figee gaat eveneens in de raad van bestuur zetelen. ‘Met deze benoemingen zorgt de Raad van Commissarissen ervoor dat KPN zal worden geleid door een ervaren en getalenteerd team met een langetermijnengagement’, klinkt het.

Het Nederlandse bedrijf maakte maandag bekend een streep te zetten door de beoogde aanstelling van Dominique Leroy als topvrouw. Rond de beoogde aanstelling van Leroy, tot 20 september nog de topvrouw van Proximus, was ophef ontstaan. Eind juli had ze namelijk de ­opdracht gegeven om per 1 augustus een pakket aandelen van Proximus ter waarde van 285.000 euro te ver­kopen. Behalve beurswaakhond FSMA begon ook het gerecht een onderzoek naar die transactie. Brusselse speurders voerden medio september ‘meerdere huiszoekingen’ uit, onder meer in de woning van Leroy.