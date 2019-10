Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft Ferrari momenteel een luxeprobleem doordat het met Sebastian Vettel en Charles Leclerc twee toprijders in haar team heeft.

De GP van Rusland was de zoveelste race dit seizoen waarin Ferrari geconfronteerd werd met wat het zelf omschrijft als een 'luxeprobleem'. Sebastian Vettel en Charles Leclerc maakten allebei aanspraak op de overwinning en dat leidde opnieuw tot discussies over de boordradio wat de strategie betreft.

Het mag duidelijk zijn, daar waar Mercedes met Lewis Hamilton een duidelijke nummer 1 heeft binnen het team is dat bij Ferrari met Vettel en Leclerc niet het geval. De spanningen tussen de rijders liepen dan ook weer opnieuw op.

"Ik blijf erbij dat dit een luxeprobleem is omdat we over twee fantastische rijders beschikken," aldus Ferrari-teambaas Mattia Binotto.

Na de start ontstond er discussie over of Vettel, die zoals voor de race gepland van de slipstream van Leclerc wist te profiteren om Hamilton te passeren en de leiding in de race te nemen, zijn leidersplaats in de race opnieuw aan Vettel moest geven.

"Als je naar de start kijkt dan verliep de start zoals we die gepland hadden. Daarom vonden we het ook juist om aan Sebastian te vragen om opnieuw van positie te wisselen," verklaarde Binotto.

Dat gebeurde uiteindelijk niet omdat Vettel vond dat Leclerc niet dicht genoeg bij hem zat en Lewis Hamilton te dicht bij Leclerc zat en de Brit zo een bedreiging voor beide Ferrari-rijders vormde.

"Uiteindelijk mogen de rijders dan wel van mening verschillen wanneer ze in de wagen rijden, uiteindelijk is het iets dat wij met hen moeten bespreken."

Het mag duidelijk zijn, binnen Ferrari heerst er meer dan ooit nu al een strijd tussen Vettel en Leclerc om volgend F1-seizoen de nummer 1-status te krijgen.

