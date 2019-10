In New York is maandag de Amerikaanse operalegende Jessye Norman overleden. Dat heeft haar familie gemeld.

De operaster stierf op 74-jarige leeftijd aan de complicaties van een ruggenmergletsel dat ze in 2015 opliep. Een bloedvergiftiging en orgaanfalen werden de zangeres uiteindelijk fataal.

Norman werd op 15 september 1945 geboren in Augusta, in de Amerikaanse deelstaat Georgia. De eerste jaren van haar carrière bracht ze vooral in Europa door, waar ze zich eind jaren zestig vestigde. Haar grote debuut in de Metropolitan Opera in New York kwam er in 1983.

Als een van de meest populaire opera-artiesten van de jaren 1980-1990 zong ze onder meer op de presidentiële inauguraties van Ronald Reagan en Bill Clinton en gaf ze present tijdens de feestelijkheden voor de zestigste verjaardag van de Britse koningin Elizabeth.

In 1999 werd Norman opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. Ze won in totaal vier Grammy's en ontving in 2006 de Klassieke Edison Oeuvreprijs 2006, als bekroning van haar lange carrière.

In 2012 kreeg de operazangeres de 'We Are Music Award' van het Gent Festival van Vlaanderen.

Norman zette zich ook in voor minder de begoeden in de maatschappij. Zo richtte ze in haar geboortestad de Jessye Norman School of the Arts op. Die biedt gratis kunstvorming aan begaafde leerlingen van het lager secundair onderwijs die zich geen privélessen kunnen veroorloven.