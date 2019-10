Venezuela 'lacht' met Europese sancties

De Venezolaanse president Nicolás Maduro zegt dat de sancties van de Europese Unie tegen zeven leden van de Venezolaanse veiligheids- en inlichtingendiensten hem 'doen lachen'.

Europa legde vrijdag sancties op aan zeven leden van de Venezolaanse veiligheids- en inlichtingendiensten, wegens 'foltering en andere ernstige mensenrechtenschendingen'. Vier van de zeven geviseerden zouden betrokken zijn bij de dood van kapitein Acosta Arevalo. Arevalo, een militair die van samenzwering werd beticht, overleed in juni nadat hij tijdens zijn hechtenis vermoedelijk gefolterd werd. De zeven Venezolanen mogen niet langer naar de EU reizen en eventuele tegoeden op Europees grondgebied worden bevroren.

Zwaktebod van Europa

De socialistische president Maduro ziet de maatregelen als een zwaktebod van EU, waarbij de unie volgens hem wordt meegesleurd in het 'falend beleid' van de Amerikaanse president Donald Trump tegen Venezuela. De Verenigde Staten kondigden begin augustus nog een embargo tegen Venezuela af. Daarbij werden de activa die het regime van de socialistische president Nicolás Maduro in de VS heeft, bevroren. De Amerikaanse regering beschuldigt de regering-Maduro immers van machtsmisbruik, mensenrechtenschendingen en van de ondermijning van het gezag van interim-president Juan Guaidó.

In januari van dit jaar ging huidig parlementsvoorzitter en oppositieleider Juan Guaidó een machtsstrijd met president Maduro aan. Die actie kwam er niet geheel onverwacht. De vorige parlementsverkiezingen in Venezuela (2015) werden overtuigend door de oppositie gewonnen. Maar Maduro schoof het parlement aan de kant door in 2017 een zogenoemde ‘grondwetgevende vergadering’ in het leven te roepen.

Die vergadering had als doel wijzigingen door te voeren in het politieke bestel. Volgens critici wilde Maduro de vergadering gebruiken om de oppositie uit te schakelen. Het instituut zat vol met Maduro's eigen aanhangers en oud-gedienden van diens overleden voorganger, Hugo Chávez. Het plan voor een wijziging van de grondwet kwam Maduro internationaal op felle kritiek te staan.

In mei 2018 vonden er vervroegde presidentsverkiezingen plaats. Volgens critici en de oppositie verliepen die niet vrij en onafhankelijk. Maduro kwam als overwinnaar uit de bus en zou begin dit jaar zijn tweede termijn als president van Venezuela aanvatten. Oppositieleider en huidig parlementsvoorzitter Juan Guaidó achtte de maat echter vol en riep zichzelf uit tot interim-president. Guaidó werd door meer dan vijftig landen erkend, waaronder de Verenigde Staten en Canada maar ook verschillende Europese landen zoals Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. Guaidó's pogingen om Nicolás Maduro van de macht te verdrijven, hebben tot nog toe echter niets opgeleverd.

Executies

Intussen beschuldigen de Verenigde Naties het regime Maduro van executies. Dit jaar zouden op grote schaal jonge, dissidente mannen onder valse voorwendselen zijn gearresteerd, ontvoerd of zelfs geëxecuteerd. Vorig jaar werden volgens de VN 5.287 Venezolanen gedood om wat de regering ‘verzet tegen autoriteiten’ noemt.

Economisch verkeert Venezuela intussen in een erbarmelijke situatie. De Venezolaanse economie kampt al verschillende jaren met hyperinflatie. Basisproducten als voedsel en medicijnen zijn schaars. Overheidssteun in de vorm van voedselpakketten vormt een belangrijke schakel in een fijnmazig repressienetwerk, dat ervoor moet zorgen dat burgers trouw blijven aan het regime – of zich in elk geval publiekelijk koest houden. Begin juni meldden de VN nog dat sinds november vorig jaar 1 miljoen Venezolanen hun land verlieten. De exodus blijft bovendien voortduren,

Venezuela werd twee jaar geleden het eerste Latijns-Amerikaanse land waartegen de EU sancties uitvaardigde. Intussen staan al 25 functionarissen van het regime van president Nicolás Maduro op de sanctielijst. Er is ook een wapenembargo ingevoerd.