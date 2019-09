‘Er zal een burgeroorlog uitbreken als Trump wordt afgezet’

De Amerikaanse president Donald Trump citeerde de woorden van de extreemconservatieve dominee Robert Jeffress op Twitter, die op Fox News zei dat er een burgeroorlog zou uitbreken indien Trump afgezet werd.

‘Indien de Democraten de president kunnen afzetten, zal een burgeroorlog uitbreken waarvan het land niet kan terugkomen’, zei dominee Jeffress, die commentator is op Fox News. Trump citeerde zijn woorden in een tweet, en voegde er tussen haakjes aan toe dat de afzetting nooit zal gebeuren.

....If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Pastor Robert Jeffress, @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Trump krijgt veel kritiek voor deze woorden, ook vanuit zijn eigen partij. 'Ik ben al in landen geweest waar er burgeroorlog was', tweette de Republikeinse Adam Kingziner. 'Ik had me nooit kunnen inbeelden dat zo'n quote zou worden herhaald door een president. Dit is weerzinwekkend', vindt Kingziner, die regelmatig kritiek uit op de president.

I have visited nations ravaged by civil war. @realDonaldTrump I have never imagined such a quote to be repeated by a President. This is beyond repugnant. https://t.co/a5Bae7bP7g — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) September 30, 2019

Hoogverraad

Daarnaast beschuldigt hij de leider van het impeachment-onderzoek, Adam Schiff, in een tweet van hoogverraad.

‘Volksvertegenwoordiger Adam Schiff heeft een valse en verschrikkelijke verklaring verzonnen’, tweette Trump. ‘Hij deed alsof die woorden van mij waren en alsof dat het belangrijkste deel was uit mijn telefoontje met de president van Oekraïne. Hij las het luidop voor aan het Congres en het Amerikaanse volk. Zijn statement kwam niet overeen met wat ik gezegd heb. Arresteren voor hoogverraad?’

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Impeachment

Trump noemde het impeachment-onderzoek eerder al ‘het grootste bedrog uit de geschiedenis van de Amerikaanse politiek’. Dat onderzoek kwam er na een omstreden telefoontje naar de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Tijdens dat gesprek probeerde Trump Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen. De Democraten vinden dat de president zijn ambt heeft misbruikt voor eigen politiek gewin en lanceerden daarop de impeachmentprocedure tegen Trump.