Hoe de machtigste mensen in ons land nog machtiger werden bij de vorming van de regering-Jambon

Over het regeerakkoord van Jambon I zal nog veel gepraat worden. Maar één ding is al duidelijk. De machtigste mensen in dit land zijn bij de Vlaamse regeringsvorming nog wat machtiger geworden.

De regering Jambon I kwam er niet uit liefde. Het is een verstandshuwelijk van partijen die de verkiezing verloren en die eerder al eens diep ongelukkig waren samen. En dus sleepten de onderhandelingen langer aan dan ooit, en leidden ze tot het dikste regeerakkoord uit de Vlaamse geschiedenis. Politiek columnist en wetstraatveteraan Guy Tegenbos voelt veel wantrouwen tussen de partijen. Maar hij ziet vooral een zorgwekkende evolutie. Als partijvoorzitters de regeerakkoorden helemaal dicht onderhandelen, dan worden ze nog machtiger dan ze al waren. En dan dreigt het politieke debat te verstikken.

