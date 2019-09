Leuvense handelaars kunnen gratis diensten aanbieden aan kansarmen

In Leuven werd ‘Enchanté’ gelanceerd, een netwerk van ‘hartelijke’ handelaars die gratis kleine diensten zoals een koffie, etensrestjes, gsm-opladen en dergelijke diensten aanbieden aan kansarmen.

Op dit ogenblik nemen 24 zaken deel aan het project, waarvan twee derde actief is in de horeca. Maar de initiatiefnemers hopen dat dit aantal snel zal oplopen.

De participerende handelszaken hangen een sticker uit met daarin informatie over de gratis diensten die ze aanbieden. Dat kan gaan van een babbeltje slaan, een gratis toiletbezoek, het opladen van de smartphone tot een gratis haarsnit. Ook de burger kan zijn steentje bijdragen door in de deelnemende handelszaak bijvoorbeeld te betalen voor een maaltijd, drankje of een cultuurticket dat later kan geconsumeerd worden door iemand die het niet breed heeft.

Leuvens schepen Els Van Hoof (CD&V), bevoegd voor handel, is enthousiast over het voorstel. ‘Het initiatief doet een appel aan handelaars en andere burgers om zorgend om te gaan met mensen die het moeilijk hebben en op die manier bij te dragen tot een warme en verbonden stad. Er zijn ook in Leuven mensen die geen geld hebben om buiten te komen en een koffie in een café niet kunnen betalen, omdat ze elke euro moeten omdraaien. Ik ben opgetogen dat er al 24 handelaars meedoen, maar ik ben er zeker van dat het aantal sterk zal groeien als het wat meer bekend geraakt’, aldus Van Hoof.

Het stadsbestuur ondersteunt het project door het publicitaire materiaal voor zijn rekening te nemen. Het initiatief kwam er door lokale welzijnsorganisaties zoals de Wissel, De Wingerd en ‘t Lampeke.