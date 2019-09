Vlaams regeerakkoord betekent allicht ook einde van Minderhedenforum

Het heeft er alle schijn van dat het Minderhedenforum ophoudt te bestaan. Er komt wel een nieuw expertisecentrum rond mensen met een buitenlandse herkomst.

Het voortbestaan van het Minderhedenforum is erg onzeker. De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het Minderhedenforum, dat de etnisch culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, loopt eind 2020 af. In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is nog wel sprake van een samenwerkingsovereenkomst met een participatie-orgaan, maar dat hoeft dus niet het Minderhedenforum in zijn huidige vorm te zijn. Het nieuwe orgaan moet een soort expertisecentrum worden rond mensen met een buitenlandse herkomst. Het moet bedrijven, overheid en middenveld adviseren.

Theo Francken (N-VA) tweette al over het eind van het Minderhedenforum. ‘Afschaffen/Uitstappen/Uitdoven: unia, minderhedenforum, integratiepact van Wouter van Bellingen, subsidies aan etnisch-culturele minderheden’.

Wouter van bellingen, voormalige directeur van het minderhedenforum Foto: svh

In onderhandelingskringen wordt dat nog niet officieel bevestigd. Tegelijkertijd zeggen die wel dat er een nieuw orgaan komt dat uitgroeit tot een expertisecentrum over alles wat te maken heeft met mensen van buitenlandse herkomst. Wat met de toegang tot werk of onderwijs bijvoorbeeld? Bedoeling is dat het nieuwe orgaan daarover ook overheid, bedrijven en middenveld adviseert.

Het Minderhedenforum reageert voorlopig niet op de berichten. ‘Wij hebben de teksten nog niet gezien en zijn nog niet op de hoogte gesteld. We gaan wachten om te reageren tot we meer weten.’