De laatste aflevering van het tiende seizoen van Belga sport vertelde het verhaal van Roland Liboton. Spontaan dacht ik: een afsluiter in mineur. Wat voor spannends is er te vertellen over een veldrijder die ooit de beste van zijn generatie was? In een bescheiden sport ben je dat al snel. Maar naar goede Belga sport-gewoonte werd het een fijne trip down memory lane.

De reis bracht ons naar de jaren 80, het decennium waarin ­Liboton heerste. In mijn herinnering was de wereld toen best al modern, maar in het veldrijden was de tijd blijven stilstaan in de ...