Jambon: ‘Neen, we hollen het Vlaams Belang niet achterna’

De toekomstige minister-president Jan Jambon (N-VA) verdedigt zich tegen de opmerkingen dat in het Vlaamse regeerakkoord veel programmapunten van het Vlaams Belang zouden staan. ‘We hebben de stem van de kiezer goed begrepen, maar we hollen het Vlaams Belang niet na’, zegt hij in De Wereld Vandaag op Radio 1.

‘Elke maatregel in het regeerakkoord is terug te vinden in minstens één partijprogramma van de drie regeringspartijen’, zegt Jambon. ‘Zaken die enkel in het programma van Vlaams Belang staan, zal je er niet in vinden.’

Jambon vindt niet dat de nieuwe regering Vlaams Belang achterna holt. ‘Het feit dat Vlaanderen zich terugtrekt uit gelijkekansencentrum Unia is geen verdienste van het Vlaams Belang, dat staat in het programma van N-VA’, zegt hij. ‘Maar er zullen wel passages in het akkoord staan waar Vlaams Belang tevreden mee zal zijn.’

‘Toegangsticket wordt duurder’

Na zes weken onderhandelen is Jambon opgelucht dat het regeerakkoord rond is. ‘Je wil dat het inhoudelijk ook goed zit’, zegt hij.

‘Het beleid is gestoeld op een evenwicht tussen rechten en plichten’, zegt Jambon. ‘Het toegangsticket tot onze maatschappij wordt duurder, niet in geld, maar in engagement.’ Daarnaast werd veel aandacht besteed aan de begroting. ‘Volgend jaar zal er geen evenwicht zijn, maar in 2021, 2022, 2023 en 2024 wel’.

Toch is Jambon niet met alles tevreden. 'De afschaffing van de provincies en de fusies van de gemeentes blijft moeilijk voor CD&V, en dat hadden wij wel graag doorgevoerd', zegt Jambon. 'Maar je kan heel veel programmapunten van N-VA terugvinden in dit regeerakkoord.'

Bevoegdheden

Er werden volgens de toekomstige minister-president nog geen posten verdeeld in de regering. 'Je weet wel waar de competenties en interesses liggen van de mensen waarmee je samenwerkt, maar dinsdag worden de posten pas echt verdeeld', benadrukt Jambon.