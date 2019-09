Thomas Cook Retail België vraagt het faillissement aan. Dat meldt Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB.

Vorige week zocht Thomas Cook nog vijf miljoen euro voor een doorstart. Maar dat is niet gelukt. De hoop van de Belgische directie was om een doorstart te kunnen nemen onder het merk Neckermann en daar het reisproduct Neckermann Reizen aan te koppelen. Maar voor zo’n doorstart was geld nodig. De Belgische organisatie was wel winstgevend, maar de Britse moedergroep had alle geld naar zich toe getrokken.

Voor de circa 500 personeelsleden gaat het om een zware slag. Zij zullen normaal enkel kunnen rekenen op een maximale compensatie van 25.000 euro, ook al hebben ze volgens hun anciënniteit recht op meer. Thomas Cook Retail Belgium baat een net van 91 kantoren uit. Het is weinig waarschijnlijk dat er een overnemer gevonden wordt voor het geheel.

Eerste stap is nu de formele neerlegging van de boeken en de aanstelling door de rechtbank van curatoren. Eerder al gingen twee andere vennootschappen failliet die activiteiten inzake tour operating , het organiseren van reizen, uitbaatten.