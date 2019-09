Voor Paul Marchal, de vader van het vermoorde meisje An, is de vervroegde vrijlating van Michel Lelièvre een slag in het gezicht. ‘In dit soort extreme dossiers zou men de straf moeten kunnen vermeerderen in plaats van verminderen.’

Het is 24 jaar geleden dat Eefje Lambrecks en An Marchal in Oostende door Marc Dutroux ontvoerd werden. Een jaar later werden hun lichamen gevonden onder een loods in Jumet, naast een van de huizen van ...