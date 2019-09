Een klein communautair luik in het regeerakkoord

In de samenvatting van het regeerakkoord staat ook een kleine passage over de communautaire verzuchtingen van Vlaanderen. Het parlement krijgt de vraag om over een nieuwe staatshervorming na te denken.

Waar het communautaire luik de federale regeringsvorming overheerst, is dit niet meer dan een voetnoot in het Vlaams regeerakkoord. Niet onlogisch natuurlijk - een nieuwe staatshervorming wordt federaal beslist, niet op deelstaatniveau.

Dat betekent niet dat het Vlaams regeerakkoord zwijgt over onze staatsinrichting.

In de samenvatting die toekomstig minister-president Jambon vanmiddag voorlas, staat het zinnetje: ‘De Vlaamse Regering nodigt de Vlaamse volksvertegenwoordiging uit om een grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting en geeft ze de nodige vrijheid en ruimte om die concreet invulling te geven.’

'Noodzakelijk'

Dat lijkt aan te sluiten bij wat bijvoorbeeld CD&V eerder al zei: een nieuwe communautaire ronde volgt over vijf jaar. De vijf jaar die nu voor ons liggen, dienen om die staatshervorming voor te bereiden.

Want dat een nieuwe staatshervorming nodig is, zegt het Vlaams regeerakkoord heel duidelijk: ‘In het licht van de belangrijke maatschappelijke uitdagingen is het noodzakelijk dat we de institutionele hindernissen aanpakken en een besluitvorming ontwikkelen die efficiëntie en de democratische beginselen met elkaar verzoent.’

'Praatbarak'

Daarnaast belooft de Vlaamse regering dat ze haar bevoegdheden maximaal zal invullen. En als andere overheden zich op Vlaams terrein wagen, zal Vlaanderen reageren. ‘Binnen het actuele wettelijke en grondwettelijke kader zal de Vlaamse Regering er intussen op toezien dat de bestaande bevoegdheden maximaal ingevuld worden en dat, wanneer overleg niet zou lukken, alle wettelijke instrumenten ingezet worden wanneer andere overheden op onze bevoegdheidsdomeinen ageren of onze belangen in het gedrang brengen.’

Alvast oppositiepartij Vlaams Belang reageert ontevreden. 'Nog nooit was de Vlaams-nationale familie zo groot in het parlement en nog nooit was de communautaire ambitie zo klein', zegt parlementslid Klaas Slootmans. 'Het enige wat in het vooruitzicht wordt gesteld, is een nutteloze praatbarak zonder de minste finaliteit.'