Alleen Marc Dutroux nog achter tralies

Nu Michel Lelièvre vervroegd vrijkomt, blijft alleen Marc Dutroux nog in de cel voor de zaak die de Belgische justitie op haar grondvesten deed daveren.

Bij de zaak-Dutroux stonden in 2004 vier personen terecht: Marc Dutroux, Michelle Martin, Michel Lelièvre en Michel Nihoul. Bernard Weinstein, nog een helper van Dutroux, werd vermoord teruggevonden.

Marc Dutroux

Marc Dutroux kreeg levenslang plus tien jaar terbeschikkingstelling van de regering voor onder meer de ontvoering en verkrachting van zes meisjes en de moord op vier meisjes. Volgens de jury was hij het hoofd van een criminele bende. Sinds 1996, het jaar dat hij werd opgepakt, zit hij in de cel, op een korte ontsnapping na. Dutroux zelf diende recentelijk opnieuw een verzoek in om vervroegd vrij te komen. De strafuitvoeringsrechtbank behandelt zijn verzoek op 17 oktober. In 2012 vroeg hij al om onder elektronisch toezicht vrij te komen. De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank wees dat verzoek af. De kans dat hij vrijkomt, is klein.

Michel Lelièvre

Michel Lelièvre, de drugsverslaafde handlanger van Marc Dutroux bij de ontvoeringen van An, Eefje, Sabine en Laetitia, werd schuldig bevonden aan een lange reeks aanklachten, waaronder die van foltering en opsluiting van vier meisjes. Met een veroordeling tot 25 jaar gaf de jury hem nog een kans. Daarvan zat hij 23 jaar uit. Van de strafuitvoeringsrechtbank mag hij vervroegd vrijkomen als hij binnen de zes maanden een woning vindt. Het einde van zijn straf is volgens het parket sowieso voorzien op 4 oktober 2023.

Michelle Martin

Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, werd veroordeeld tot de maximumstraf van 30 jaar cel voor opsluiting en foltering van zes meisjes en voor lidmaatschap van een bende die meisjes ontvoerde. In 2012 werd ze vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden. Na haar vrijlating verbleef Michelle Martin eerst in het klooster van Malonne, waar ze ook werkte in ruil voor kost en inwoning. Nadien vond ze onderdak op de boerderij van Christian Panier, een rechter op rust.

Michel Nihoul

Ook Michel Nihoul, de Brusselaar met de lange arm, stond in 2004 terecht. Hij werd vrijgesproken voor de ontvoering van kinderen. Voor het dealen van drugs en bendevorming werd hij wel veroordeeld tot vijf jaar cel. In het voorjaar van 2006 kwam Nihoul vervroegd vrij.