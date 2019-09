Nederlandse vedette Dafne Schippers verdedigt titel op 200 meter niet op WK atletiek in Doha

Dafne Schippers komt niet uit op de 200 meter bij de wereldkampioenschappen atletiek in Doha. De Utrechtse atlete, regerend wereldkampioene op deze afstand, heeft te veel last van de liesblessure die ze zondag opliep in de halve finales van de 100 meter. De teamleiding van de Atletiekunie bracht het nieuws naar buiten tijdens de warming-up voor de series van de 200 meter, die maandag om 16.00 uur beginnen.

Schippers liet als gevolg van die pijnlijke lies zondagavond de finale van de 100 meter in het Khalifa Stadion al schieten. De afmelding voor de 200 meter is een zware domper voor de 27-jarige atlete, die in Doha de unieke kans had om als eerste atlete ooit drie keer op rij mondiaal goud te veroveren op de sprintafstand.

Helaas, @dafneschippers gaat vandaag niet van start op de 200 meter... Nadat Schippers zich gister voor de finale 100 meter moest afmelden vanwege een liesblessure, is ook de 200 meter niet haalbaar. #TeamNL #Doha2019



(belga)